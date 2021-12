Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Créer une pochette à savon Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

le samedi 5 février 2022

Avec son esprit « green life », cette pochette à savon étanche doublée d’éponge se transforme en gant de toilette. À la piscine ou en voyage : fini les emballages ! Machine à coudre et matériaux de qualité fournis. Styliste, modéliste, puis enseignante, Catherine Coutant Caussanel a toujours travaillé dans la mode. Elle a fondé, en 2009, l’Atelier Agapanthe avec pour vocation de transmettre sa passion du textile à travers des cours, des ateliers et des stages. Elle est l’auteure de « Traité de couture pour tous et de Tenues de rêve pour poupées mannequin » aux éditons Carpentier. Une séance de dédicaces sera proposée à la fin de chaque atelier. _Public adulte / adolescent à partir de 14 ans. Débutants ou confirmés._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier de savoirs partagés avec Catherine Coutant Caussanel, styliste, modéliste, de l’Atelier Agapanthe Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T16:30:00

