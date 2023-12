Créer une langue alien avec Monté de Linguisticae # Festival Mycéliades Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. gratuit Réservation obligatoire par téléphone, par mail ou sur place auprès des bibliothécaires Dans le cadre du Festival Mycéliades, la médiathèque vous propose une conférence atelier avec Romain Filstrof, alias Monté de la chaîne Youtube Linguisticae Dans cet atelier, Romain Filstrof vous guidera dans les méandres du langage et vous donnera les clefs pour créer de toute pièce une langue. Romain Filstrof est vidéaste et spécialiste de la vulgarisation des sciences du langage. Il a créé et anime la chaîne Youtube Linguisticae. En 2017 il crée la langue azazilúŝ pour la série Calls. Ciné, livres, BD, jeux vidéos, le tout jeune festival Les Mycéliades met à l’honneur la science-fiction sous toutes ses formes. Retrouvez tout le programme du festival Les Mycéliades ici ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

