Créer une gelée ou un sirop de plantes, 13 mars 2021-13 mars 2021, Belin-Béliet.

Créer une gelée ou un sirop de plantes 2021-03-13 10:00:00 – 2021-03-13 16:30:00 La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde

EUR 15 20 Réalisez vous-même une gelée, et un sirop original, à base de plantes aromatiques fraîches cueillies sur place.

Au programme : Généralités sur la transformation des plantes et fruits, reconnaissance des plantes sur le terrain, cueillette, transformation en sirop et gelée, rangement, et étiquetage. Chacun emporte les produits réalisés. Repas tiré du panier.

+33 6 28 17 61 44

Annie Montrichard