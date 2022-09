CREER UNE CARTE DE VISITE/UN CALENDRIER

2022-10-08 – 2022-10-08 Venez au Pôle numérique vous initier à la création d’une carte de visite ou d’un calendrier sur Canva. Canva est un site internet qui simplifie la manipulation de photos et de textes tout en¬†vous proposant un choix impressionnant de modêles. A la suite de l’atelier, vous pourrez finaliser votre projet accompagné par un médiateur numérique.

Ado/adultes. Atelier de création. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

