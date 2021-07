Créer un sirop de plantes Belin-Béliet, 7 août 2021, Belin-Béliet.

Créer un sirop de plantes 2021-08-07 09:00:00 – 2021-08-07 11:00:00 La Ferme des Bleuets 10 Chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet

Réalisation d’un sirop original à base de plantes aromatiques fraîches cueillies sur place. Chacun emporte les produits réalisés. Tarif 10 euros, demi-tarif pour les moins de 15 ans. Principes de transformation des plantes et fruits, cueillette, préparation et cuisson, mise en bouteilles et étiquetage.

Réalisation d’un sirop original à base de plantes aromatiques fraîches cueillies sur place. Chacun emporte les produits réalisés. Tarif 10 euros, demi-tarif pour les moins de 15 ans. Principes de transformation des plantes et fruits, cueillette, préparation et cuisson, mise en bouteilles et étiquetage.

+33 6 28 17 61 44

Réalisation d’un sirop original à base de plantes aromatiques fraîches cueillies sur place. Chacun emporte les produits réalisés. Tarif 10 euros, demi-tarif pour les moins de 15 ans. Principes de transformation des plantes et fruits, cueillette, préparation et cuisson, mise en bouteilles et étiquetage.

Annie Montrichard

dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Val de l’Eyre