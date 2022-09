CREER UN LIVRE PHOTOS

2022-10-01 – 2022-10-01 Le pôle numérique propose en cette rentrée de vous initier à la réalisation d’un album photos à partir d’un logiciel spécifique.¬†

Vous apprendrez à déplacer et manipuler les photos sur les pages de l’album numérique, à ajouter des textes, à choisir vos arriêre-plans.

A la suite de l'atelier, vous pourrez finaliser votre projet, à partir de vos photos, accompagné par un médiateur numérique Venez vous initier à la création d'albums photos.

