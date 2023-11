webinaire accessibilité numérique Creer un lieu Meudon, 24 novembre 2023, Meudon.

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) et en lien avec le schéma directeur du handicap et du schéma directeur du numérique de l’université, la direction de la communication vous propose un atelier de sensibilisation pour appréhender les questions de l’accessibilité aux contenus numériques du point de vue des utilisateurs et utilisatrices.

Objectif : prendre conscience des enjeux et partager les bonnes idées pour améliorer nos pratiques collectives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T11:30:00+01:00 – 2023-11-24T13:00:00+01:00

