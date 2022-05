Créer son propre emploi, pourquoi pas moi ? Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

WEBINAIRE Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat. Quelles démarches pour créer mon activité ? Comment me faire accompagner ? Présentation des dispositifs d’accompagnement.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Morgan Salain, SQY Cub, en partenariat avec la Cité des Métiers

2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T16:00:00

