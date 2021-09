Petit-Lancy Aula du Collège de Saussure Petit-Lancy Créer son potager urbain bio – cycle de cours théoriques et pratiques Aula du Collège de Saussure Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Cycle de cours théoriques et pratiques animé par Daphné Lachavanne Ce cours s’adresse à tous ceux qui ont envie de cultiver un petit bout de terre – que ce soit dans une plate-bande, un pot, un jardin ou sur un balcon – en travaillant avec la nature. Il mélange théorie et pratique afin de donner la possibilité à chacun de trouver des solutions créatives. 8 rendez-vous (théorie et pratique) Cours théoriques les mardis (18h30 – 20h45) : 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er février, 1er mars Cours pratiques samedis (14h – 17h): 2 avril et 30 avril CHF 230.- les 8 rendez-vous (réduit CHF 150.-), hors matériel Inscription auprès de la Fondation Culture et Rencontre : [https://www.culture-rencontre.ch/potager-urbain-bio//](https://www.culture-rencontre.ch/potager-urbain-bio//)

CHF 230.-

Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de cultiver un petit bout de terre – que ce soit dans une plate-bande, un pot, un jardin ou sur un balcon – en travaillant avec la nature Aula du Collège de Saussure Vieux-Chemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy

