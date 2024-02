CRÉER SON POTAGER AGROÉCOLOGIQUE Montpellier, samedi 30 mars 2024.

CRÉER SON POTAGER AGROÉCOLOGIQUE Montpellier Hérault

Cette formation de deux jours a pour objectif de vous outiller pour mettre en place et cultiver un potager naturel. Elle vous permettre d’appliquer concrètement l’agroécologie et la permaculture dans votre jardin.

Jour 1 les principes de l’agroécologie, les différents types de potager, planification des cultures, préparer son potager

Jour 2 le fonctionnement des plantes et du sol, préparer ses plants, gérer son eau, fertilité du sol, prendre soin de ses plantes

Horaires 9h00-18h00

Repas partagé

Prochaines dates 30 et 31 mars 2024 100 100 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

