Lana Intérim est un réseau d’agences d’emploi indépendant, local, bien implanté en Nouvelle Aquitaine et Occitanie à travers ses 20 agences ! Notre ancrage local nous assure une parfaite connaissance du bassin d’emploi où nous sommes présents.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une mission, à Saint Jean Pied de Port et ses environs ?

Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, notre équipe vous accompagne pour trouver la mission en intérim, CDD ou CDI qui vous correspond, en prenant en compte les besoins et contraintes de chacun : localisation, horaires, expériences, compétences.

Chaque jour, nous publions de nouvelles offres d’emploi sur différents secteurs : bâtiment, industrie, logistique, transport, hôtellerie, restauration, tertiaire …

Au programme des portes ouvertes

Les portes ouvertes de l’agence auront lieu vendredi 24 novembre de 14h à 18h00.Vous pouvez réserver votre créneau en ligne. Vous serez accueilli.e chaleureusement par notre équipe, n’oubliez pas d’apporter votre CV et consultez nos offres d’emploi sur notre site internet.

Pour vous inscrire, envoyez-nous un email à

Communication@arobase-interim.com

À propos du Groupe Arobase

Les agences Lana Intérim font partie du Groupe Arobase, entreprise fondée en 2001, spécialisée en services ressources humaines :

. Intérim et saisonnier avec 20 agences d’intérim AROBASE, LANA & Flexim Intérim

. CDI d’employabilité

. Experts métiers en temps partagé

. Cabinet de recrutement

. Gestion externalisée de la paie et des salariés

. Formation

En tant qu’Entreprise à mission et certifiée du label RSE Lucie, pour nos actions sociales et environnementales, nous nous impliquons localement en renforçant le lien entre les entreprises, les partenaires et les candidats de chaque territoire de nos agences.

