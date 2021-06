Montaigu-Vendée Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée, Vendée Créer sa playlist à la Médiathèque Calliopé Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Créer sa playlist à la Médiathèque Calliopé Médiathèque Calliopé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montaigu-Vendée. Créer sa playlist à la Médiathèque Calliopé

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Médiathèque Calliopé

**La médiathèque Calliopé de Terres de Montaigu vous propose de venir constituer votre propre playlist à usage privé** le samedi 26 juin de 10h à 18h et dimanche 27 juin de 14h30 à 18h30. Le principe est simple, les usagers ont le droit de copier les ressources, musicales et documentaires présentes à la médiathèque, seule condition : le faire avec leur propre matériel. Apportez votre propre matériel (ordinateur portable, clé USB, lecteur CD, téléphone portable…) et venez créer votre playlist des vacances à partir de notre collection de CD, classique, jazz, pop, rock, rassemblez vos recettes préférées pour votre brunch d’été, rapportez des centaines de tutoriel couture dans votre poche… à partir de nos ouvrages. Notre équipe de médiateurs spécialisés chacun dans leur domaine sera présente sur les horaires d’ouverture de la médiathèque pour vous guider et vous faire découvrir des fonds que vous n’imaginiez pas forcément, les pépites ou incontournables…

Entrée libre

Venez composer votre playlist à partir des fonds de la médiathèque Calliopé ! Médiathèque Calliopé Parc Henri Joyau, Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:30:00 2021-06-26T13:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T17:45:00;2021-06-27T14:30:00 2021-06-27T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Calliopé Adresse Parc Henri Joyau, Avenue Villebois Mareuil, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée