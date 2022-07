Créer sa planche à découper, 25 août 2022, .

Créer sa planche à découper



2022-08-25 – 2022-08-25

90 EUR 90 Faire sa planche à découper et apprendre à tracer et débiter ; utiliser des machines à bois, en particulier la scie à format et la défonceuse, ainsi que l’utilisation d’un gabarit. Diverses essences utilisées. Inscription obligatoire.

