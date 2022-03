Créer sa boite CMA Deux-Sèvres site de Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

le vendredi 8 avril à 13:30

CREER SA BOITE ————– ### Un évènement à destination des jeunes qui veulent créer leur boite Le vendredi 8 avril après-midi, dans les locaux de la CMA à Niort, se tiendront 3 ateliers pour mieux comprendre comment créer sa boite. Un atelier de présentation de parcours du créateur d’entreprise, un atelier jeu et un atelier témoignage

CMA Deux-Sèvres site de Niort 22 rue des Herbillaux, 79000 NIORT Niort

2022-04-08T13:30:00 2022-04-08T16:30:00

