Créer pour resister, des resistantes à Ravensbrück , une exposition de Marie Rameau Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, mardi 21 mai 2024.

Du mardi 21 mai 2024 au samedi 06 juillet 2024 :

.Public jeunes et adultes. gratuit

ouverte aux horaires d’ouverture de la bibliothèque du mardi au samedi

En 2023 la bibliothèque a pris le nom de Jacqueline Dreyfus-Weill, résistante,communiste, juive déportée à Auschwitz en 1942.Chaque année des manifestations sont organisées à l’occasion du Mois des Mémoires pour lui rendre hommage et évoquer des destins semblable au sien.

Cette exposition, pour conserver la trace de femmes d’exception, de vies d’engagement.

Ces femmes ont choisi la résistance, choisi de dire non, dans une décision positive, dire non à la barbarie, dire non à la guerre.

Elles ont été punies pour cela, de la pire manière qui soit, déportées dans le camp nazi de Ravensbrück, où beaucoup mourront de faim, de soif, d’épuisement et de maladie.

Mais, même là, leur humanité est restée intègre et s’est concrétisée dans l’écriture, le dessin, la broderie.

Elles ont fabriqué, souvent au péril de leur vie, multitudes d’objets qui témoignent de leur capacité à ne pas se laisser déshumaniser.

Il ne fallait pas laisser les barbares l’emporter.

Elles s’y sont employées, ont pensé avec leurs mains et avec toute la solidarité dont elles étaient capables.

Cette solidarité, ces fils de l’amitié dont le camp tout entier était tissé, Germaine Tillion disait que c’est ce qui lui avait sauvé la vie, car elle avait perdu le désir viscéral de vivre.

Le temps a passé, et ces femmes disparaissent les unes après les autres.

Heureusement, les objets demeurent, minuscules, fragiles par leur petitesse et pourtant pérennes, témoins fidèles de l’histoire de celles qui les ont fabriqués.

Ils nous renvoient en boomerang la possibilité faite à chacun de ne pas abdiquer devant la barbarie.

Marie Rameau

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019

Contact : +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748

©Marie Rameau issus du livre « souvenirs » La Ville brûle carnet de Violette Maurice retrouvé par Miarka