CREER OU DYNAMISER SON PATRONAGE Le Bon Conseil, 12 mai 2022, Paris.

du jeudi 12 mai au vendredi 13 mai à Le Bon Conseil

La formation a pour but de présenter en profondeur la structure même du patronage, son organisation, les buts poursuivis par les projet éducatif et pédagogique. Le point de départ est l’expérience tirée de la structure accueillant la formation, le patronage du Bon Conseil fort de ses 127 ans d’existence. Le but est aussi de pouvoir observer, en temps réel, l’application des principes étudiés au sein même de la structure d’accueil, qui sera ouverte et remplie d’enfants encadrés par des animateurs. Voir la réalisation concrète des enseignements théoriques reçus. COMPÉTENCES VISÉES A l’issu de la formation, les participants devraient être capables d’élaborer un projet éducatif et pédagogique, en fonction de leurs buts éducatifs. Durant les deux jours de formation, ils auront pris le temps de réfléchir dessus, de les mettre par écrit et de les intégrer à l’ensemble de leur projet. La formation a pour but de préciser les écueils et difficultés pouvant survenir dans la création d‘une structure telle qu’un patronage, de présenter les bonnes pratiques à appliquer. Les participants devraient pouvoir connaitre tous les domaines liés de près ou de loin à la création de la structure : approche financière, autorisation, réglementation, encadrement, sécurité etc.

Entrée sur inscription

Vous voulez créer ou structurer votre patronage, que vous soyez prêtre, bénévole, membre d’un Conseil pastoral, responsable diocésain ou volontaire venez vous former pendant 2 jours au Bon Conseil

Le Bon Conseil 6 rue albert de Lapparent 75007 Paris Paris Quartier de l’École Militaire



2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T18:30:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:30:00