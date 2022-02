Créer & gérer un organisme de formation. Maison De La Culture Et De La Ci Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

du vendredi 25 mars au mercredi 27 avril à Maison De La Culture Et De La Ci

* Vous souhaitez développer une activité de formation ? * Vous êtes un peu perdu en ce qui concerne les formalités administratives à effectuer ? * Qualiopi, vous êtes pas sûrs d’avoir tout compris ? [Lukéa](www.lukea.fr) & [BGE Perspectives](https://www.bge-perspectives.fr) allient leur expertise et vous propose un parcours de formation pour identifier les étapes de votre modèle économique de votre future activité de formation & comprendre les obligations & le cadre de la formation professionnelle. Un parcours 2 en 1 qui entremêle séances de travail individue!les et collectives. Pour découvrir le programme complet, [cliquez ici](https://www.bge-perspectives.fr/dyn/cms/Fiche-Programme-OF-2022.pdf) Infos & contact : [[hello@lukea.fr](mailto:hello@lukea.fr)](mailto:hello@lukea.fr) ou contactez Bénédicte au 04.74.34.36.35

1971 € net de taxe, financement possible via OPCO ou CPF

Un parcours 2 en 1 pour identifier les clés de la création de sa future activité et comprendre le cadre de la formation professionnelle. Maison De La Culture Et De La Ci 4 All. des Brotteaux, 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Ain

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T12:30:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T11:30:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T17:00:00

