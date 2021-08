Créer en requalifiant : la rue Causserouge Chantier inCité, 12 octobre 2021, Bordeaux.

Créer en requalifiant : la rue Causserouge

Chantier inCité, le mardi 12 octobre à 10:30

Créer en requalifiant : la rue Causserouge —————————————— Dans le cadre du Programme de requalification des quartiers anciens dégradés, inCité est missionnée par Bordeaux Métropole et par la Ville de Bordeaux pour requalifier un ensemble immobilier rue Causserouge et y implanter un pôle entrepreneurial dédié à l’économie sociale et solidaire ainsi que 4 logements sociaux. Cette rénovation est ambitieuse tant sur le plan architectural qu’environnemental : globale mais douce, elle privilégiera la préservation de l’existant. Le projet comprend la réfection de menuiseries extérieures en bois, la rénovation de salles intérieures remarquables, sans oublier l’isolation intérieure en chaux chanvre, plus de 750 m², soit l’une des plus importantes interventions de ce type en France ! _Présentation du projet par Delphine Domingo (In Cité), Clémentine Roger (Gayet-Roger Architectes) et Sylvain Schoonbaert (Direction de l’Urbanisme, Bordeaux Métropole)._

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune) Réservation obligatoire : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Chantier inCité 15 rue Causserouge, Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde



