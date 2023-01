Creeping Jean • Gasoline • Chasing Foxes SUPERSONIC, 23 février 2023, Paris.

Le jeudi 23 février 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

CREEPING JEAN

En apportant une touche de modernité au son vintage des années 60 et 70, Creeping Jean est un groupe de Brighton composé de six membres qui propose des morceaux de rock indépendant pour couper court à la brume. Après avoir obtenu le soutien de BBC Radio 6 Music, Radio X, BBC Radio 2 et BBC Introducing, entre autres, le groupe est de retour avec un nouveau single en prévision de son premier album.

En prenant une approche à plein régime sur l’ouverture de « I wanna take away your power » Creeping Jean construit rapidement l’élan avec un mur de guitares mordantes, un orgue chaud et une batterie serrée et percutante. La prise vocale incisive d’Olly démontre sa capacité sans effort à apporter un style vocal détendu et cool ‘We’re living in a contemporary back-wards helter skelter’, indiquant dès le début que celui qui est en charge n’est tout simplement pas assez bon. En réunissant des influences telles que Jack White et The Doors, ce single capture vraiment la nature serrée mais électrisante et explosive de leurs concerts, les présentant comme l’un des groupes de rock indépendant les plus excitants du Royaume-Uni.

GASOLINE

Le duo Gasoline est composé de Théo Gosselin à la batterie et Thomas Baignères à la guitare et au chant.

La réputation de Théo Gosselin en tant que photographe n’est plus à faire.

Les deux camarades, réunis par des amis communs et l’amour du rock’n’roll, forment leur duo « Gasoline », du rock garage trempé dans de l’essence à zippo qui trouve racine sur les routes américaines et les rues de londres. La voix iconique de Thomas danse avec des riffs de guitare cinglants et une batterie lourde.

CHASING FOXES

Chasing Foxes, ou quatre potes qui, après s’être fait la main sur des groupes de hard blues et de reprises rock 60’s/70’s, ont fini par trouver leur lumière, apportée par le chanteur/guitariste Flavien Delouche : « La britpop des années 90, n’est-ce pas la vie ? »

Avec The Sun, les Angoumoisins défendent un rock spontané et instinctif, vigoureusement imprégné de l’esprit des frères Gallagher et leurs émules, ou de groupes plus récents comme Catfish & The Bottlemen et les Français de Last Train. En résultent quatre titres percutants, à l’énergie largement héritée de prestations live intenses et sans compromis. Le long de ces quatre morceaux se succèdent sing-alongs addictifs, soutenus par des riffs qui, bien que misant tout sur l’efficacité, explorent de belles harmonies et couleurs sonores. Et pour compléter le tableau : une irrévérence mêlée d’ironie dont s’amuse le groupe, taquinant ce rock devenu trop sage et gentil à son goût.

Mad Foxes, Wild Fox, Stuffed Foxes… Par on ne sait quel hasard, la nouvelle scène rock française fait du renard son animal totem. Ne reste plus qu’à faire place à son dernier rejeton dès le 27 mai, date de sortie de The Sun !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2xR8PZWBm https://fb.me/e/2xR8PZWBm

Creeping Jean • Gasoline • Chasing Foxes / Supersonic (Free entry)