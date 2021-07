Mulhouse Musée de l'Impression sur Étoffes Haut-Rhin, Mulhouse « Crée ton motif » Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée de l’Impression sur Étoffes, le jeudi 12 août à 14:00

Fleurs, fruits, personnages, animaux, formes géométriques… Pars à la découverte des motifs qui ornent les magnifiques tissus présentés au Musée de l’Impression Sur Étoffes. Inspiré par toutes ces belles choses, tu pourras à ton tour, comme un dessinateur textile, imaginer et créer ton propre motif.A travers une enquête, le Musée de l’Impression Sur Étoffes te livrera tous ses secrets… de son architecture aux collections qu’il conserve ! L’imprimeur t’ouvrira aussi les portes de son atelier pour t’initier à la technique de l’impression et tu pourras repartir avec un petit souvenir imprimé…

5,50 € adultes / gratuit – de 18 ans

animation Musée de l’Impression sur Étoffes 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin

2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T16:00:00

