Crée ton motif de maison basco-landaise ! Fablab L’Etabli Soustons, jeudi 28 mars 2024.

Crée ton motif de maison basco-landaise ! Fablab L’Etabli Soustons Landes

Viens créer des tampons en liège inspirés des maisons basco-landaises. Le tampon est un super allié pour customiser tous types de supports et le liège, en plus d’être local, donne un grain un brin rétro irrésistible !

Sur inscription (attention places limitées).

Prix libre.

Viens créer des tampons en liège inspirés des maisons basco-landaises. Le tampon est un super allié pour customiser tous types de supports et le liège, en plus d’être local, donne un grain un brin rétro irrésistible !

Cet atelier est animé par la créatrice Maysou.net (compte Instagram maysou_net)

Il est ouvert à toutes et tous, sur inscription (attention places limitées).

Le prix est libre.

—-

Cet événement est organisé dans le cadre de la deuxième édition du MakerHerFest, un festival distribué qui met à l’honneur les makeuses, artisanes et fabriqueuses et personnes créatives de tout genre via une série d’événements dans plusieurs villes en France. L’association féministe MakeHerSpace propose un vaste panel d’outils et de méthodologies concrètes, adaptées au milieu du faire ensemble répondant à ces problématiques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 16:00:00

fin : 2024-03-28 19:00:00

Fablab L’Etabli 18 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@letabli.net

L’événement Crée ton motif de maison basco-landaise ! Soustons a été mis à jour le 2024-03-01 par OTI LAS