Ateliers animés par Hiromi Asai Le kamishibaï est l’ancêtre du dessin animé. Mais comme l’image est fixe, tu feras vivre tes personnages avec plusieurs dessins que tu réaliseras. Tu nous raconteras ton histoire en changeant les planches illustrées que tu auras glissées dans le cadre en bois. Tu verras comme c’est amusant ! Apporte tes crayons de couleur et tes feutres ! 5-7 ans > 13h et 14h30 Tarif 3 € / Durée : 1h Que veux-tu faire quand tu seras grand ? Qui aimes-tu le plus au monde ? Quel est ton animal préféré ? Tu feras un dessin plein de couleurs, puis tu nous raconteras ce qu’il représente. 7-14 ans > 16h Tarif 5 € la série de 2 séances Durée : 2 h par séance Tu inventeras une histoire et tu l’illustreras avec 3 dessins (ou plus !). Si tu parviens à nous surprendre, c’est encore mieux ! Tu peux aussi imaginer à l’avance une histoire que tu aimerais raconter avec un kamishibaï. Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

