Le samedi 22 avril 2023

de 14h00 à 16h30

Découvre les coulisses de la fabrication d'un jeu vidéo avec l'association Colombbus. Tu aimes les jeux vidéo ? Tu t'es toujours demandé comment ils étaient faits ? Viens le découvrir avec la plateforme Declick.net par Colombbus et apprends à coder en t'amusant ! L'objectif : créer un mini jeu vidéo avec ton propre héros ! Colombbus est une association ayant pour objet d'agir pour l'éducation, l'insertion sociale, la formation et l'insertion professionnelle du public grâce à l'informatique et à internet. À travers ses activités, elle facilite l'usage et l'appropriation des outils numériques, qui deviennent alors vecteurs d'inclusion, de développement personnel et professionnel et de lien social. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01.53.24.69.70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

