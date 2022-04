Crée ton histoire en images : atelier créatif collaboratif Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Crée ton histoire en images : atelier créatif collaboratif Médiathèque Hélène Berr, 7 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

À partir d’images, les enfants construiront une histoire dont la narration sera uniquement basée sur des illustrations. L’atelier se déroulera en plusieurs étapes : – Découverte et choix des images

– Les enfants proposent leurs idées

– Élaboration de l’histoire

– Attribution d’1 à 2 pages de l’histoire à chaque enfant

– Construction de ces pages (création des illustrations par découpage et collage)

Atelier animé par la maison d'édition jeunesse indépendante Voce Verso. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

