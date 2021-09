Le Guillaume Bibliothèque du Guillaume Le Guillaume Créé ton herbier ! Bibliothèque du Guillaume Le Guillaume Catégorie d’évènement: Le Guillaume

Bibliothèque du Guillaume, le samedi 18 septembre à 09:00 Sur inscription.

Avant de partir à la recherche des arbres remarquables du Guillaume, jouez les botanistes en herbe et mettez en pratique les techniques de création de votre propre herbier. Bibliothèque du Guillaume 71 rue Louise et Jouan 97423 Le Guillaume Le Guillaume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00

