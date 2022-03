“Créé ton herbier !” : atelier créatif Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

“Créé ton herbier !” : atelier créatif Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne, 5 juin 2022, Nérac. “Créé ton herbier !” : atelier créatif

Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne, le dimanche 5 juin à 14:00

Découvrir le monde qui nous entoure, échanger des savoirs, développer sa curiosité… À travers la fabrication d’un mini herbier, apprenez à collecter, reconnaître et conserver les plantes de nos jardins. À partir de papiers végétaux fabriqués à base de fibres végétales et de feuilles teintes, initiez-vous à la reliure en fabriquant un mini herbier, prêt à recevoir les récoltes des petits aventuriers. Ce moment sera l’occasion de découvrir les techniques de collecte, de séchage et de notifications des plantes.

Rendez-vous au Théâtre de verdure dans le parc de la Garenne, sur réservation, pour les 7-12 ans, 3€

Atelier de fabrication d’un herbier Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Chemin du Jardin du Roy, 47600 Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Adresse Chemin du Jardin du Roy, 47600 Nérac Ville Nérac lieuville Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Departement Lot-et-Garonne

Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

“Créé ton herbier !” : atelier créatif Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne 2022-06-05 was last modified: by “Créé ton herbier !” : atelier créatif Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne 5 juin 2022 Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Nérac

Nérac Lot-et-Garonne