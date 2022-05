Créé ton herbier !

2022-06-05 – 2022-06-05 Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de création d’herbier pour les 7-12 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

Découvrir le monde qui nous entoure, échanger des savoirs, développer sa curiosité… A travers la fabrication d’un mini herbier, apprenez à collecter, reconnaître et conserver les plantes de nos jardins. Dans le cadre des “Rendez-vous aux jardins 2022” : atelier de création d’herbier pour les 7-12 ans. Rdv au Théâtre de verdure, parc de la Garenne.

