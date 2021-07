Paris Centre Paris Anim' René Goscinny Paris Crée ton groupe de rock / rap – au Centre Goscinny Centre Paris Anim’ René Goscinny Paris Catégorie d’évènement: Paris

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h15 à 16h15

gratuit

Pour les 12-18 ans .Tous les jours du 19 au 23 juillet 2021 .Gratuit-sur inscription. En partenariat avec Petit Bain , nous proposons aux 12-18 ans un stage musical INSOLITE la semaine du 19 juillet !! Places limitées, inscrivez-vous vite ! ———————————————– 12-15 ans : 14h15-15h15 15-18 ans : 15h15-16h15 Du 19 au 23 juillet Gratuit – avec Louis et Hugo Hugo et Louis (FUZZY VOX/ VIGOR HUGO, POGO CAR CRASH CONTROL) reviennent pour une édition de « crée ton groupe de Rock/Rap » du 19 au 23 Juillet. Au programme : initiation au jeu en groupe, au maquettage et à la musique assistée par ordinateur. Viens faire le plein de rock et de bonne humeur avec tes potes en compagnie des plus grands musiciens de cette génération !

14, rue René Goscinny Paris 75013
14 : Bibliothèque François Mitterrand (298m) 14 : Cour Saint-Émilion (650m)

Contact :Centre Paris Anim' René Goscinny 0145851663 contact@centregoscinny.org https://www.centregoscinny.org/

Petit Bain

