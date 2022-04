Crée ton expo ! Saint-Martin-d’Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’évènement: Manche

Saint-Martin-d’Aubigny Manche Saint-Martin-d’Aubigny Tous ensemble, vous reconstituerez, en miniature, la briqueterie de Saint-Martin-d’Aubigny en Lego©. Véritable projet coopératif, vous serez, avec les autres participants, amenés à travailler ensemble, à s’entraider, à continuer le travail d’un autre participant, etc.

mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr +33 2 33 07 61 95 https://museelamaisondelabrique.wordpress.com/

Cette reconstitution sera ensuite exposée pour l'exposition temporaire 2022 "ma mini-briqueterie".

