Genève Le 99-Espace de quartier Genève Crée ton cheese’courge fait maison ! Le 99-Espace de quartier Genève Catégorie d’évènement: Genève

Crée ton cheese’courge fait maison ! Le 99-Espace de quartier, 4 octobre 2021, Genève. Crée ton cheese’courge fait maison !

Le 99-Espace de quartier, le lundi 4 octobre à 16:30

Vive l’automne, vive la courge! Cheffe Pia vous invite à découvrir le légume star du mois d’octobre : La Courge. Découvrons de la graine à l’assiette, son origine, sa culture et comment la manger différemment qu’en soupe ou en gratin. Rien ne se perd, tout se transforme avec cheffe Pia. Allez hop aux fourneaux les p’tits chefs ! Cet atelier s’adresse à tout enfant à partir de 6 ans. Le tarif est de 10.- par enfant et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur cette même page. Pour plus d’informations sur nos ateliers : [reservation@swissfoodacademy.ch](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch) ou +41 22 558 06 56

CHF 10.-

Cheffe Pia vous invite à découvrir le légume star du mois d’octobre: La Courge. Découvrons de la graine à l’assiette, son origine, sa culture et comment la manger différemment qu’en soupe ou en gratin Le 99-Espace de quartier Rue de Lyon 99, 1203 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T16:30:00 2021-10-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Le 99-Espace de quartier Adresse Rue de Lyon 99, 1203 Genève Ville Genève lieuville Le 99-Espace de quartier Genève