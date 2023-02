Crée ton animal préféré en récup Rue des Glénan Plouédern OT LANDERNEAU - DAOULAS Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Crée ton animal préféré en récup Recyclerie Le Tri Porteur Rue des Glénan Plouédern

Finistère Plouédern Inscriptions : animation@letriporteur.bzh (attention, une réponse Facebook ne suffit pas à vous inscrire à l’atelier)

Prix libre

C’est quoi ton animal préféré ? Viens le recréer sur une toile pour lui redonner vie ! Un modèle sera proposé à chaque enfant pour qu’il puisse le reconstruire à base d’objets, de tissus et de peinture de récup’ ! Une activité pour vos enfants garantie zéro déchet.

Animé par Greg, artiste talentueux travaillant avec les enfants et tout le bric à brac que l’on peut trouver au Tri Porteur. Laissez vos enfants exprimer l’artiste qui veille en eux ! animation@letriporteur.bzh +33 6 06 41 39 48 Rue des Glénan Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern

