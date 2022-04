Crée tes supports végétaux La Condition Publique – Roubaix, 28 mai 2022, Roubaix.

Crée tes supports végétaux

du samedi 28 mai au samedi 11 juin à La Condition Publique – Roubaix

Venez apprendre à fabriquer des supports pour végétaux afin d’agrémenter votre intérieur. Vous commencerez par créer des supports avec des planches issues du réemploi avec Dorian. Puis dans un deuxième temps vous pourrez créer un marbre issus de matériaux de récupération avec Denis et enfin agrémenter votre création d’une belle plante adaptée à votre intérieur avec les conseils de Céline. Les plantes font partie intégrante de notre décoration d’intérieur. Que vous habitiez dans une maison ou un appartement, il est possible de les mettre en valeur en les plaçant sur un support adapté. Réalisé à partir de bois de récupération et pensé pour votre intérieur, vous pourrez disposer ce support au sol, sur une table ou sur un rebord de fenêtre, selon les besoins de vos plantes, et vos envies. Vous pouvez apporter des vues de votre intérieur pour être conseillé par les intervenants. Astucieux, ce futur meuble pour même offrir des espaces de rangements supplémentaires ! Vous pourrez également ajouter un terrazzo de gravats (“gravanito”) pour personnaliser votre support, l’adapter à l’esthétique de votre pièce à vivre, et ainsi sublimer vos plantes. ### Première étape 28/05/2022 Création du support avec du bois issue du réemploi, avec Dorian de Lame Ludique ### Deuxième étape 04/06/2022 Réalisation d’une surface décorative en béton de gravats (“gravanito”). ### Troisième étape 11/06/2022 Plantation, installation et conseils d’entretiens pour vos végétaux avec Sensiatys. À partir de 18 ans.

Tarif spécifique : 0€ Plein Tarif : 15€

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du fablab et de l’atelier construction.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T17:00:00