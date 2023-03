Crée ta Web BD de Super-héros Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Crée ta Web BD de Super-héros, 11 mars 2023, Compiègne . Crée ta Web BD de Super-héros 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise

2023-03-11 – 2023-03-11 Compiègne

Oise Laisse libre cours à ton imagination et invente ta BD en version numérique. A toi les superpouvoirs ! Sur inscription au 03 44 23 57 57 et dans les bibliothèques 11 ans et + +33 3 44 23 57 57 https://bibliotheques.compiegne.fr/ Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Compiègne

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne /

Crée ta Web BD de Super-héros 2023-03-11 was last modified: by Crée ta Web BD de Super-héros Compiègne 11 mars 2023 28 Rue du Général Koenig Compiègne Oise Compiègne Oise

Compiègne Oise