Rencontre / Atelier Avec Olivier Dain-Belmont, architecte et auteur. Un tapis de jeu, des briques legos, du matériel de récupération, un peu de végétation, et vous voilà chef de chantier d'une ville du futur autonome et écologique ! Avec Olivier Dain Belmont, échangez et construisez ensemble les rues, les équipements publics, les logements, les jardins potagers les zones naturelles, d'une Permacité inspirée de l'album Permacité, la ville de mes rêves, (Sarbacane, 2021). L'atelier sera précédé par un temps de lecture pour découvrir ce surperbe livre ! Durée : 2h En famille, à partir de de 7 ans

