Crée ta carte pop-up Océan, avec Annabelle Buxton Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Crée ta carte pop-up Océan, avec Annabelle Buxton Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 10h00 à 11h30

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. gratuit Sur réservation auprès des bibliothécaires Dans le cadre de l’Automne de la science 2023 « L’eau dans tous ses états » Viens naviguer sur l’océan

avec l’illustratrice Annabelle Buxton, elle te fera découvrir le Suminagashi,

une technique japonaise qui consiste à faire des motifs marbrés à la surface de l’eau. Vous dessinerez ensuite quelques éléments aquatiques et fabriquerez une carte

pop-up à l’image du livre Pop-Up Océan. Durée de l’atelier 1h30, à partir de 5

ans (savoir faire du découpage simple). Pour découvrir le travail d’Annabelle Buxton: site internet : annabellebuxton.com instagram : www.instagram.com/buxtonannabelle Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

crédits Annabelle buxton Annabelle buxton Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Adresse 6 rue Fessart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/