Crée ta B.D. ! Thouars sous l’occupation, 19 juillet 2022, .

Crée ta B.D. ! Thouars sous l’occupation

2022-07-19 – 2022-07-19

2.5 EUR Imaginez votre propre planche de B.D. en découvrant l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale en vous inspirant de l’exposition “Les Enfants de la Résistance” et suivez les aventures de François, Eusèbe et Lisa, âgés de 13 ans, dans un village de la zone occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L’idée de se rebeller agite les trois enfants. Ils mènent des actions pour montrer que la France n’a pas perdu la guerre. Tirée de bande-dessinée Les Enfants de la Résistance (éditions Le Lombard), l’exposition est adaptée au jeune public (8-12 ans).

Le billet pour la visite commentée offre l’accès à l’exposition permanente du Centre Régional Résistance & Liberté.

Exposition visible du 8 février au 2 octobre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation.

Imaginez votre propre planche de B.D. en découvrant l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale.

L’animation se déroule dans l’exposition Les enfants de la Résistance.

Imaginez votre propre planche de B.D. en découvrant l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale en vous inspirant de l’exposition “Les Enfants de la Résistance” et suivez les aventures de François, Eusèbe et Lisa, âgés de 13 ans, dans un village de la zone occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L’idée de se rebeller agite les trois enfants. Ils mènent des actions pour montrer que la France n’a pas perdu la guerre. Tirée de bande-dessinée Les Enfants de la Résistance (éditions Le Lombard), l’exposition est adaptée au jeune public (8-12 ans).

Le billet pour la visite commentée offre l’accès à l’exposition permanente du Centre Régional Résistance & Liberté.

Exposition visible du 8 février au 2 octobre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation.

Maison du Thouarsais

dernière mise à jour : 2022-03-19 par