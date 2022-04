Crée moi Chéri.e

2022-08-01 – 2022-08-05 Du 1er au 5 aout 2022- De 10h à 12h et 14h à 18h pour les ateliers- De 14h à 18h et 20h à 22h pour la pièce de théâtreÀ l’occasion de la deuxième édition du Festival Chéri, l’association Bronca expérimente cet été à l’Abbaye de Chéhéry une rencontre entre professionnels et amateurs.Du 1er au 5 aout, différents artistes vous proposeront de créer avec eux leurs représentations pour le jour J ! Vous seront proposés, des ateliers danse, landart, théâtre, scénographie, cuisine, costume….Amoureux de la scène ? Vous êtes invités à monter et à jouer la pièce, Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare toute la semaine de 14h à 22h! Votre présence sera également nécessaire le jour du Festival.Gratuit sous réservation. La participation aux ateliers vous engage à être présents le jour du Festival. Un pique-nique est à prévoir ou des repas vous seront proposés au tarif de 5€ le midi et le soir (sur réservation).Possibilité de transport pour 2€ aller-retour pour les habitants de la Communauté de Communes de l’Argonne-Ardennaise. Réservation auprès du FJEPCS au 03 24 30 99 61 orga.bronca@gmail.com +33 6 66 91 09 51 http://www.bonca.info/ dernière mise à jour : 2022-04-27 par

