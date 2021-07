Créé ici à Tournus Tournus, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Tournus.

Créé ici à Tournus 2021-07-06 – 2021-07-14

Tournus Saône-et-Loire Tournus

EUR Exposition d’art et d’artisanat d’art où sera proposé aux visiteurs une sélection de pièces d’exception et de pièces représentatives des créatrices et créateurs de la région Bourgogne du Sud. Ainsi le public pourra découvrir la richesse et la beauté des savoir-faire : céramique, verre, tapisserie, feutre, peinture, dorure, cuir, carton, marqueterie, sculpture bois, terre et métal, stylisme, design textile, bijoux.

d.le.jean71@gmail.com

