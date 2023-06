Découvrez cinq siècles d’histoire au travers d’un crédit municipal Crédit municipal Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

Découvrez l’histoire du seul établissement de prêt sur gage de Lorraine.

Profitez d’une exposition pour en apprendre plus sur l’histoire du prêt sur gages et l’actualité du crédit municipal.

Crédit municipal 10 rue Callot, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 17 85 85 http://www.credit-municipal-nancy.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@creditmunicipal-nancy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0383178576 »}] Etablissement public de crédit et d’aide sociale de la ville de Nancy, héritier du Mont-de-Piété créé en 1834, le Crédit municipal de Nancy propose, à travers le prêt sur gages (que seuls les crédits municipaux en France peuvent exercer) une solution alternative aux personnes qui recherchent un crédit. Contre le dépôt d’un objet de valeur, un prêt d’argent est accordé immédiatement. Transports en commun à proximité + stationnement (payant) dans la rue

