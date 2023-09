Visites guidées du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) Crédit Municipal de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Venez profiter de visites guidées pour découvrir l’histoire du Crédit Municipal de Paris (ancien Mont-de-Piété) qui existe depuis 1637 et est installé au 55 rue des Francs-Bourgeois depuis 1777 !

Les visites guidées proposées par notre partenaire Des Mots de Des Arts sont gratuites, sur réservation : Samedi et dimanche : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (dans la limite des places disponibles).

NB: l’établissement se visite également librement, hors visites guidées, toute la journée.

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.institution.creditmunicipal.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.desmotsetdesarts.com/visites-guidees/visites-guidees-paris/visite-du-credit-municipal-journees-du-patrimoine »}] Etablissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux besoins de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot et situé en plein cœur du Marais depuis 1777, sa vocation première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé cette activité première tout en développant une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation et expertise d’objets d’art) et dans le domaine de la finance solidaire (microcrédit personnel, accompagnement des personnes surendettées, épargne solidaire). Il est aujourd’hui un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens. M1 Hôtel de Ville, M11 Rambuteau, Bus 29

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

