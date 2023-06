Les Mutants de l’Espace au Crédit Municipal de Paris Crédit Municipal de Paris Paris, 21 juin 2023, Paris.

L’été est là, c’est la fête de la musique. Et voilà deux bonnes occasions de profiter d’une soirée riche en bonne humeur !

Le mercredi 21 juin, de 18h à 20h30, le Crédit Municipal de Paris convie les Mutants de l’Espace à un véritable show au sein de ses magnifiques locaux.

Venez écouter un répertoire nourri aux sons jazz, funk, éthiopien, oriental, klezmer et bien d’autres tonalités encore…

Depuis 2011, les Mutants de l’Espace se déploient partout, sur les scènes, dans les rues et les couloirs fréquentés du métro parisien, jouant des compositions groove mutantes, aux effets hypnotiques.

Venez profiter de ce moment dans la plus belle cour du Marais, nous vous y attendons nombreux !

Crédit Municipal de Paris 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

©Mutants de l’Espace