CRÈCHES PARTICIPATIVES – LES AMIS DE SAINT APHRODISE Béziers

Hérault

CRÈCHES PARTICIPATIVES – LES AMIS DE SAINT APHRODISE 15 Rue Gayon Béziers Hérault

2022-12-22 14:00:00 – 2022-12-30

Hérault Les traditions de Noël sont importantes pour vous ? Venez participer à l’exposition des crèches organisée par Les Amis de Saint Aphrodise en apportant la vôtre ou en venant découvrir celles qui le sont. Les traditions de Noël sont importantes pour vous ? Venez participer à l’exposition des crèches organisée par Les Amis de Saint Aphrodise en apportant la vôtre ou en venant découvrir celles qui le sont. +33 6 95 03 66 49 Béziers

