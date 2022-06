Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane Marignane, 1 décembre 2022, Marignane.

Crèches numériques de l’Office de Tourisme de Marignane

Cours Mirabeau Office de Tourisme de Marignane Marignane Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau

2022-12-01 – 2023-01-01

Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau

Marignane

Bouches-du-Rhône

La fête se prépare dès le 4 décembre, à la Sainte Barbe, lorsque l’on met à germer des grains de blé ou des lentilles dans des soucoupes. On installe le sapin de Noël et la crèche peuplée de santons, une tradition installée au 19ème siècle en Provence.



Une tradition toujours vivante à Marignane tant pour de nombreuses familles qui font la crèche chez eux que pour des institutions ou associations qui montrent leur crèche au public !



Chaque année, l’Office de Tourisme invite tous les marignanais à envoyer par mail (officedetourisme@ville-marignane.fr) ou par message privé Facebook (page https : //www.facebook.com /officedetourismemarignane) deux photos de sa crèche avec son nom.



Les photos sont réunies dans un album photos Facebook « Crèches numériques de Marignane 2022 »

Les votes (« like ») sont ouverts de mi-décembre à début janvier uniquement sur la page Facebook de l’Office de Tourisme.

Les photos gagnantes seront classées selon le nombre de « like » : la photo ayant reçu le plus de « like » aura le 1er prix !

Le 1er prix ainsi que le prix du jury 2021 ne participent pas au jeu mais recevront la visite d’un photographe afin de faire une vidéo et présenter leurs crèches sur nos réseaux. Les lauréats des années antérieures peuvent de nouveau participer.



De nombreux lots sont à gagner mais au-delà des cadeaux, c’est surtout le partage !

Jeu concours Facebook…

Noël en Provence, c’est la magie de Noël au parfum bien particulier de la Provence.

Tradition qu’il est important de perpétuer, de partager et de transmettre aux nouvelles générations…et pourquoi pas revisiter par le numérique !

La fête se prépare dès le 4 décembre, à la Sainte Barbe, lorsque l’on met à germer des grains de blé ou des lentilles dans des soucoupes. On installe le sapin de Noël et la crèche peuplée de santons, une tradition installée au 19ème siècle en Provence.



Une tradition toujours vivante à Marignane tant pour de nombreuses familles qui font la crèche chez eux que pour des institutions ou associations qui montrent leur crèche au public !



Chaque année, l’Office de Tourisme invite tous les marignanais à envoyer par mail (officedetourisme@ville-marignane.fr) ou par message privé Facebook (page https : //www.facebook.com /officedetourismemarignane) deux photos de sa crèche avec son nom.



Les photos sont réunies dans un album photos Facebook « Crèches numériques de Marignane 2022 »

Les votes (« like ») sont ouverts de mi-décembre à début janvier uniquement sur la page Facebook de l’Office de Tourisme.

Les photos gagnantes seront classées selon le nombre de « like » : la photo ayant reçu le plus de « like » aura le 1er prix !

Le 1er prix ainsi que le prix du jury 2021 ne participent pas au jeu mais recevront la visite d’un photographe afin de faire une vidéo et présenter leurs crèches sur nos réseaux. Les lauréats des années antérieures peuvent de nouveau participer.



De nombreux lots sont à gagner mais au-delà des cadeaux, c’est surtout le partage !

Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau Marignane

dernière mise à jour : 2022-06-16 par