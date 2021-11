Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Crèches et santons de Provence Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Crèches et santons de Provence Avignon, 21 décembre 2021, Avignon.
Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès Avignon

2021-12-21 – 2021-12-23 14:30:00

Avignon Vaucluse Une découverte des traditions de Noël en Provence à travers les crèches et santons exposés dans divers lieux du centre historique. Départ : Office de tourisme Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès Avignon

