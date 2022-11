Crèches de notre enfance Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Lot-et-Garonne

Crèches de notre enfance Casseneuil, 20 décembre 2022, Casseneuil. Crèches de notre enfance

Place Saint-Pierre Casseneuil Lot-et-Garonne

2022-12-20 – 2022-12-20 Casseneuil

Lot-et-Garonne Plus de 40 crèches seront exposés. Plus de 40 crèches seront exposés. +33 6 30 02 00 99 Marie Claire Rousseau

Casseneuil

dernière mise à jour : 2022-10-31 par

Détails Catégories d’évènement: Casseneuil, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casseneuil Adresse Place Saint-Pierre Casseneuil Lot-et-Garonne Ville Casseneuil lieuville Casseneuil Departement Lot-et-Garonne

Casseneuil Casseneuil Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casseneuil/

Crèches de notre enfance Casseneuil 2022-12-20 was last modified: by Crèches de notre enfance Casseneuil Casseneuil 20 décembre 2022 Casseneuil Lot-et-Garonne Place Saint-Pierre Casseneuil Lot-et-Garonne

Casseneuil Lot-et-Garonne