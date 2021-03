Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Crèches de noël Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Crèches de noël, 18 décembre 2021-18 décembre 2021, Menton. Crèches de noël 2021-12-18 – 2021-01-02

Menton Alpes-Maritimes Retrouvez le traditionnel chemin des crèches entre la plage Koenig, la place de la mairie,la salle du Lanternier et l’impasse École pie, de 10h à 12 et de 14h à 18h. +33 4 92 10 50 00 Retrouvez le traditionnel chemin des crèches entre la plage Koenig, la place de la mairie,la salle du Lanternier et l’impasse École pie, de 10h à 12 et de 14h à 18h.

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Ville Menton