Le chant lyrique et la couleur ROUGE s’invitent à la crèche Viviani Lyon 8 26 juin – 7 juillet Crèche Viviani Ces évènements s’adressent aux familles en lien avec la crèche Viviani. Si des personnes sont curieuses de certains évènement (sieste musicale) c’est possible sur demande.

Programme

26 et 27 juin, Résidence d’écriture musicale pour le projet du spectacle « Une Autre ROUGE » avec Sandrine Le Brun et Dominique Brunier.

Lundi 26 juin :

8h30 : Accueil en musique des enfants et des parents : Brigade Lyrique

9h à 10h : Chantons à l’Unisson : Un temps où les familles et les artistes chantent ensemble

16h30 : Départ en musique des enfants : Brigade Lyrique.

Mardi 27 juin :

9h : Passerelle avec l’école maternelle. Les artistes accompagnent les enfants et familles à la découverte de l’école maternelle (future école des enfants de 3 ans)

16h30 : Départ en musique des enfants : Brigade Lyrique.

Jeudi 29 juin : Les animaux de la ferme, performances artistiques avec Caroline DUVAL et Sandrine Le Brun : Chant, voix des animaux, danse.

9h : Temps d’accueil des enfants et des familles : Brigades lyriques et jeux corporels

9h30 à 10h30 : Atelier parents/enfants

Travail avec l’équipe des professionnelles de la crèche

16h : Départ des enfants en musique : Brigade Lyrique.

3 et 4 juillet : Résidence d’écriture et de recherche autour du mot et de la couleur ROUGE. Présence de l’artiste Sandrine Le Brun et d’Anne-Laure Futin

Lundi 3 juillet :

9h : danse et chant du monde avec la danseuse Giovanna (Artiste intervenante dans la crèche) et Sandrine Le Brun. Ouvert aux familles.

Mardi 4 juillet :

9H : Chantons à l’unisson avec les familles

Jeudi 6 juillet : Présence de la Cie Les Géantes Bleues

16h30 : Performance « Somme en bulles » : Impros voix et percussions. Avec Véronique Benaiche, Stéphane Perrier et Sandrine Le Brun

Vendredi 7 juillet :

9h : Accueil des enfants et familles par Sandrine Le Brun : Brigade Lyrique.

9h30 : Concert : SMS, Sieste Musicale Surprise de la Cie Les Géante bleues.

16h à 18h : Surprises musicales/Eclats de voix pendant la Kermesse avec l’équipe de la Cie les Géantes Bleues.

Crèche Viviani 19T Avenue Viviani 69008 LYON Lyon 69008 La Plaine – Santy Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « VIVIANI.Etablissement@mairie-lyon.fr »}, {« type »: « email », « value »: « uneautrecarmen@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T08:30:00+02:00 – 2023-06-26T17:00:00+02:00

2023-07-07T09:00:00+02:00 – 2023-07-07T18:00:00+02:00

©uneautrecarmen