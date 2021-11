Walscheid Walscheid Moselle, Walscheid CRÈCHE VIVANTE Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

CRÈCHE VIVANTE Walscheid, 11 décembre 2021

2021-12-11 18:00:00 – 2021-12-11 20:00:00

Walscheid Moselle 2 EUR Dans la grotte St Léon, la plus profonde cavité naturelle du Massif Vosgien, assistez à des représentations de la seule crèche vivante authentique de Moselle ! L’accès à la grotte se fait par un escalier, au départ de la chapelle Saint Léon. Représentations samedi de 18h00 à 20h00 et dimanche de 13h30 à 17h00 (dimanche un bus assurera la navette entre le marché de Noël et la crèche vivante). Payant. Walscheid

