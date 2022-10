Crèche vivante Fréland Fréland Catégories d’évènement: Fréland

Haut-Rhin

Crèche vivante

rue de l'église Fréland Haut-Rhin

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 20:00:00

rue de l’église Fréland Haut-Rhin

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 20:00:00 Fréland

Haut-Rhin Fréland Prenez part à la petite procession aux torches, depuis la salle des fêtes pour rejoindre la chapelle Saint-Thiébaut, et fêter la nativité. Chants de Noël merveilleusement interprétés par la chorale, petit concert, conte de Noël et visite de la crèche vivante. Venez vous réchauffer grâce aux stands sur le parvis de la chapelle qui proposent vin chaud, chocolat chaud et gâteaux. Venez nombreux pour vivre ce moment dans une ambiance sympathique et chaleureuse ! Procession aux flambeaux jusqu’à la chapelle, chants, musique, conte, vin chaud et gâteaux pour vous réchauffer dans une ambiance conviviale. +33 3 89 47 57 13 Fréland

