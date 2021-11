Saint-Albain Saint-Albain Saint-Albain, Saône-et-Loire CRECHE VIVANTE ET MARCHE DE NOEL DE SAINT-ALBAIN Saint-Albain Saint-Albain Catégories d’évènement: Saint-Albain

CRECHE VIVANTE ET MARCHE DE NOEL DE SAINT-ALBAIN
Saint-Albain
2021-12-11 – 2021-12-12
Saint-Albain Saône-et-Loire

LE CHATEAU DE SAINT ALBAIN VOUS INVITE A SA CRECHE VIVANTE ET SON MARCHE DE NOEL (9EME EDITION) PARFAIT POUR LES PETITS ET LES GRANDS, SORTIE EN FAMILLE OU AVEC LES AMIS IL Y EN A POUR TOUS LES AGES ! MARCHE DE NOEL ARTISANAL CHAUFFE A L'INTERIEUR DU CHATEAU; LIVRE DE NOEL ET FERME PEDAGOGIQUE OFFERTE AUX ENFANTS! RESTAURATION EXTERIEUR : CREPES, VIN CHAUD,… CRECHE VIVANTE AVEC FIGURANTS, LUMIERES ET CONTEUR… RAPPELONS NOUS DU TOUT PREMIER NOEL ET FETONS CE TEMPS ENSEMBLE!

ethan.fogle@chateaustalbain.com

